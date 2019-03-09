قريبًا.. بث مباشر من قاع المحيط الهندي الغامض

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن مستكشفون أنه من المقرر أن يقدموا أول بث مباشر من أعماق المحيط الهندي.

وسيتم البث أوائل الأسبوع المقبل، إذ من المتوقع أن تغطس غواصة بعمق 300 متر قبالة سيشل في المحيط الهندي وأن ترسل صورا إلى جهاز إرسال أقمار صناعية على سطح السفينة الأم.

وتعاقدت الـ"أسوشيتد برس" معهم على بث هذه اللقطات حول العالم.

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وسوف تسلط بعثة "نيكتون" التي تقودها بريطانيا، الضوء على حالة المحيطات وتأثير التلوث والاحتباس الحراري عليها، مع تزايد المخاوف بشأن تغير المناخ.

ويعتبر المحيط الهندي الأقل استكشافًا في العالم، وليس هناك أي بيانات تقريبا من أعماق سيشل، لكنهم يأملون أن هذا الوضع سيكون على وشك التغيير.

ويتمثل التحدي في بث فيديو مباشر من الأعماق دون تقييد حرية حركة الغواصة.