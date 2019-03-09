انت الان تتابع تفاصيل خبر نظام الأسد ومليشيات إيرانية يواصلون قصف إدلب بالمدفعية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 9 مارس 2019 05:39 مساءً - قصفت قوات النظام السوري والمليشيات المدعومة من إيران مناطق المدنيين داخل حدود منطقة "خفض التصعيد" بمحافظة إدلب شمالي البلاد بالمدفعية، دون تسجيل أي إصابات بين السكان.

وأكدت وكالة "الأناضول" التركية، اليوم السبت، أن القصف استهدف بالمدافع كلاً من مناطق "خان شيخون" و"سراقب" و"معرشورين" و"تلمنس" و"الدير الشرقي" في إدلب، و"اللطامنة" و"كفرزيتا" في الريف الشمالي لحماة.

وبينت أن القصف مستمر منذ مساء أمس الجمعة، دون تسجيل قتلى أو إصابات بسبب خلو معظم المنازل في تلك المناطق من سكانها.

Advertisements

وتشكل محافظة إدلب مع ريف حماة الشمالي وريف حلب الغربي منطقة "خفض تصعيد" بموجب اتفاق أبرم في سبتمبر 2017 بين تركيا وروسيا وإيران في أستانة عاصمة كازاخستان.

ومنذ بداية العام الجاري تزايدت هجمات قوات نظام بشار الأسد والمجموعات الموالية لإيران على منطقة "خفض التصعيد"، منتهكة اتفاق "سوتشي".

واتفاق سوتشي أبرمته تركيا وروسيا في سبتمبر 2018 بهدف تثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وسحبت بموجبه المعارضة أسلحتها الثقيلة من المنطقة التي شملها الاتفاق في 10 أكتوبر 2018.