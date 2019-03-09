مقتل 10 مدنيين بانفجارين وسط سوريا



أفادت وكالة "سانا" السورية، السبت، بمقتل 10 أشخاص على الأقل بينهم أطفال جراء انفجار لغمين من مخلفات عناصر "داعش" وسط سوريا. الخليج 365/ بغدادأفادت وكالة "سانا" السورية، السبت، بمقتل 10 أشخاص على الأقل بينهم أطفال جراء انفجار لغمين من مخلفات عناصر "داعش" وسط سوريا. وذكرت الوكالة أن "8 مدنيين قتلوا فيما أصيب 11 آخرون بانفجار لغم من مخلفات المسلحين في محيط قرية أرك ببادية تدمر في محافظة حمص. كما نقلت الوكالة أن "طفلين قتلا نتيجة انفجار لغم آخر زرعه عناصر داعش في أرض زراعية بقرية نجم الزهور شمال شرقي سلمية بمحافظة حماة".







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