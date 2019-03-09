بالصور.. إقبال كثيف على انتخابات حكام بعض الولايات في نيجيريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - إقبال كثيف على انتخابات بعض حكام الولايات في نيجيريا- الفرنسية

شهدت نيجيريا، السبت، إقبالاً كبيراً على صناديق الاقتراع لانتخابات حكام بعض الولايات، بعد أسبوعين من فوز الرئيس محمد بخاري بفترة ثانية، خلال الانتخابات الرئاسية التي أجريت الشهر الماضي.





وتستهدف انتخابات اليوم انتخاب 29 حاكماً من حكام الولايات الـ36، ومنطقة العاصمة الاتحادية، في أكبر منتج للنفط في أفريقيا.

ومع الساعات الأولى صباح اليوم السبت، انطلقت الانتخابات وسط مخاوف من نشوب أعمال عنف وإطلاق نار، ورغم ذلك شهدت إقبالاً كثيفاً من قبل الناخبين.





وصرح رئيس أركان الجيش توكور بوراتاي، في وقت سابق هذا الأسبوع، أن بعض السياسيين كانوا يخططون لاستخدام التفجيرات وأشكال أخرى من العنف كمحاولة للتأثير على التصويت، وتعهد بأن الجيش سيتخذ إجراءات لاحتواء التهديدات.





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وتأتي هذه الانتخابات بعد أسبوعين من الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 23 فبراير/شباط الماضي، وفاز فيها الرئيس محمد بخاري بولاية جديدة ونهائية مدتها أربع سنوات في تصويت مثير للجدل، شهد مقتل 39 شخصاً على الأقل.





وفاز بخاري (76 عاماً) الذي ينتمي لحزب مؤتمر كل التقدميين على عتيق أبوبكر، عضو حزب الشعب الديمقراطي، بحصوله على 15.2 مليون صوت مقابل 11.3 مليون صوت لمنافسه، على الرغم من أن نسبة الإقبال كانت 35.6%.





وتستحوذ الانتخابات النيجيرية على اهتمام إقليمي ودولي، لمكانة نيجيريا صاحبة أكبر عدد سكان في القارة الأفريقية بنحو 190 مليوناً، كما أنها أكبر مصدر للنفط داخل القارة السمراء.



