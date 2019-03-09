انت الان تتابع البرلمان الأوروبي: يمكن تأجيل خروج بريطانيا «أسابيع» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

البرلمان الأوروبي

قال رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاجاني، إن بريطانيا يمكنها فقط أن ترجئ خروجها من الاتحاد الأوروبي لأسابيع قليلة وفقط إذا قدمت سببا محددا للقيام بذلك، وإنه يمكن إرجاء خروج بريطانيا المقرر في 29 مارس الجاري حتى بداية يوليو المقبل، مضيفا أن الإرجاء يجب أن يكون مبررا، على سبيل المثال بسبب إجراء انتخابات أو استفتاء ثان، إذ أن الخروج الفوضوي من الاتحاد سيكون كارثة للاقتصاد البريطاني كما سيضر بالاتحاد الأوروبي، وذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية، اليوم السبت.

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وفي 23 يونيو 2016، حسم البريطانيون موقفهم من الاتحاد الأوروبي، وقرروا عبر استفتاء شعبي الانسحاب من الكتلة الأوروبية، ومنذ ذلك الحين، دخلت بريطانيا في سلسلة من المعارك مع بروكسل من أجل التوصل لاتفاق حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "البريكست"، ناهيك عن المعارك الداخلية للموافقة على الاتفاق النهائي،