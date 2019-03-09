البرلمان الأوروبي: يمكن تأجيل خروج بريطانيا «أسابيع»

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البرلمان الأوروبي
قال رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاجاني، إن بريطانيا يمكنها فقط أن ترجئ خروجها من الاتحاد الأوروبي لأسابيع قليلة وفقط إذا قدمت سببا محددا للقيام بذلك، وإنه يمكن إرجاء خروج بريطانيا المقرر في 29 مارس الجاري حتى بداية يوليو المقبل، مضيفا أن الإرجاء يجب أن يكون مبررا، على سبيل المثال بسبب إجراء انتخابات أو استفتاء ثان، إذ أن الخروج الفوضوي من الاتحاد سيكون كارثة للاقتصاد البريطاني كما سيضر بالاتحاد الأوروبي، وذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية، اليوم السبت.
وفي 23 يونيو 2016، حسم البريطانيون موقفهم من الاتحاد الأوروبي، وقرروا عبر استفتاء شعبي الانسحاب من الكتلة الأوروبية، ومنذ ذلك الحين، دخلت بريطانيا في سلسلة من المعارك مع بروكسل من أجل التوصل لاتفاق حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "البريكست"، ناهيك عن المعارك الداخلية للموافقة على الاتفاق النهائي،
وفي 23 يونيو 2016، حسم البريطانيون موقفهم من الاتحاد الأوروبي، وقرروا عبر استفتاء شعبي الانسحاب من الكتلة الأوروبية، ومنذ ذلك الحين، دخلت بريطانيا في سلسلة من المعارك مع بروكسل من أجل التوصل لاتفاق حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "البريكست"، ناهيك عن المعارك الداخلية للموافقة على الاتفاق النهائي، ومع تبقي 20 يوما فقط على موعد "البريكست" النهائي المقرر له 29 مارس الجاري، لا تزال البلاد منقسمة من أجل التوصل لاتفاق.
وأشارت صحيفة "ميرور" البريطانية، إلى أن حكومة حزب المحافظين قررت التخلي عن العديد من المطالب الرئيسية في اتفاق "البريكست". وكان أعضاء مجلس العموم البريطاني قد صوتوا الشهر الماضي، من أجل إجبار تيريزا ماي على العودة إلى الاتحاد الأوروبي والتفاوض معهم حول الخطة البديلة للحدود الأيرلندية.
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