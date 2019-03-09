توقعات بتضاعف مقاعد أحزاب اليمين في برلمان أوروبا

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اليمين المتطرف في ألمانيا - صورة أرشيفية

أظهر استطلاع جديد نشرته صحيفة "بيلد" الألمانية أن من المتوقع أن تزيد الأحزاب اليمينية المتطرفة مقاعدها في انتخابات البرلمان الأوروبي إلى المثلين، في حين تواجه الأحزاب المحافظة والديمقراطية الاشتراكية التي تمثل التيار الرئيسي خسارة كبيرة. وأظهر الاستطلاع، الذي شمل أكثر من 9 آلاف و500 شخص، وجرى في 6 دول، في أواخر فبراير الماضي وأوائل مارس الجاري، أن خسارة أحزاب التيار الرئيسي لتأييد الناخبين لها تعني أنها لن تتمكن من تشكيل ائتلاف كبير في البرلمان مثل الائتلاف الحاكم في ألمانيا.

وأوضح الاستطلاع، الذي نشرت نتائجه اليوم السبت، أن من المرجح أن يحصل تجمع يميني متطرف يضم حزب الحرية النمساوي والحزب الذي تتزعمه مارين لوبان بفرنسا على 67 مقعدا مقابل 37 مقعدا حاليا. وقالت بيلد إن الأحزاب اليمينية المتطرفة تصدرت القائمة في 3 من الدول الست التي جرى فيها الاستطلاع وهي فرنسا وإيطاليا وبولندا.واستعد