إعادة فتح مطار نيوآرك بولاية نيوجيرسي واستئناف الرحلات الجوية

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات

أعلنت السلطات الأمريكية، منذ قليل، أنها أعادت فتح مطار نيو آرك، بولاية نيوجيرسي الأمريكية، واستئناف جميع الرحلات الجوية.

وكانت الجهات الأمنية أعلنت في وقت سابق إغلاق المطار بكافة مدارجه، وتوقف الرحلات الجوية، بسبب حالة طوارئ داخل المطار.