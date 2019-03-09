الان تتابع إغلاق مطار نيوآرك في نيوجرسي الأميركية بسبب “حالة طوارئ” والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 32 دقيقة - 5:47 م, 9 مارس 2019 م التعليقات: 0 بجميع مدارجه الخليج 365 - وكالات أغلقت الجهات الأمنية، بولاية نيوجيرسي الأمريكية، اليوم، مطار نيوآرك، بجميع مدارجة، وذلك بسبب حالة طوارئ داخل المطار.

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