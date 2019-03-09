الجزائر.. “التعليم العالي” تقرر تقديم موعد عطلة الربيع لتبدأ غدا

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات

قررت وزارة التعليم العالي والجامعات في الجزائر، تقديم موعد العطلة الربيعية 10 أيام، لتبدأ غدا الأحد الموافق 10 مارس.

فيما شهدت الجزائر، أمس الجمعة، تظاهرات حاشدة، للأسبوع الثالث، احتجاجا على إعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ترشحه لولاية رئاسية خامسة.

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ويعد حرم جامعة الجزائر واحدا من أشهر بؤر الاحتجاجات ضد ترشح بوتفليقة، وقد عمدت الشرطة في أكثر من مرة إلى إغلاقه بإحكام لمنع خروج الطلاب إلى الشوارع.

وفي وقت سابق من الجمعة، قالت الشرطة الجزائرية إنها اعتقلت 195 شخصا، الجمعة، في العاصمة الجزائرية إثر اشتباكات بين شبان وشرطيين خلفت 112 مصابا في صفوف قوى الأمن.

وقبل يومين، اجتمع 15 حزبا جزائريا معارضا، وحددوا عددا من المطالب كان على رأسها الدخول في مرحلة انتقالية، لتهيئة المناخ وتوفير الشروط القانونية لضمان حرية اختيار الشعب، كما اعتبروا أن “إجراء الانتخابات في ظل الظروف الحالية، ووفق الإطار الحالي، يمثل خطرا على استقرار البلاد”.