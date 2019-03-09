الأمن المصري يضبط طائرة تجسس محظورة مع مسافر إيطالي

قالت السلطات الأمنية المصرية اليوم السبت، أنها ضبطت طائرة تجسس محظورة في مطار القاهرة الدولي بصحبة إيطالي قادم من ميلانو. وقالت مصادر بمطار القاهرة اليوم، إنه أثناء إنهاء إجراءات جمارك ركاب رحلة طيران "إير إيطالي" رقم 803 والقادمة من ميلانو اشتبه رجال الجمارك في حقيبة بصحبة راكب إيطالي. وأضافت المصادر، أنه بتفتيش الحقيبة تبين وجود طائرة مزودة بكاميرات فيديو محظور حيازتها طبقاً لأحكام قانون الاتصالات وتم احتجاز الطائرة. وأشارت المصادر إلى أنه تم السماح للراكب بدخول البلاد على أن يسترد الطائرة لدى مغادرته البلاد.

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