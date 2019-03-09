شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان تبقي مجالها الجوي مغلقاً أمام الرحلات الدولية العابرة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (إسلام آباد)

أعلنت هيئة الطيران المدني الباكستانية اليوم (السبت) بقاء المجال الجوي للبلاد مغلقا أمام جميع الرحلات الدولية العابرة من الشرق إلى الغرب والعكس حتى يوم الاثنين القادم.

وقالت الهيئة في بيان: تم تأجيل فتح المجال الجوي الباكستاني أمام الرحلات الدولية العابرة للأجواء الباكستانية حتى الساعة الثالثة من مساء يوم الاثنين القادم، مع السماح لبعض الرحلات المارة بين شمال وجنوب المجال الجوي بالتحليق فوق بعض المناطق، موضحة أنه تم تأجل فتح مطارات سيالكوت ورحيم يار خان وسكردو القريبة من الحدود مع الهند.

وكانت باكستان قد أغلقت مجالها الجوي الأسبوع الماضي إثر توتر للعلاقات مع الهند.