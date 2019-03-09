إلهان عمر: أوباما قاتل أنقذته ابتسامته

اسماء السيد - واشنطن: وصفت العضو الديمقراطي في مجلس النواب الأميركي إلهان عمر، الرئيس السابق باراك أوباما “بالقاتل الذي أفلت من جريمته بإبتسامته”، معتبرة أن “سياساته كانت سيئة للغاية ولا يختلف كثيراً عن ترمب”.

وجرت العادة أن يتحاشى أعضاء الكونجرس انتقاد الرؤساء الذين من حزبهم، ورغم مغادرته البيت الأبيض إلا أن أوباما ما زال يتمتع بشعبية واسعة، وفقاً لإستطلاعات رأي نشرتها وسائل إعلام أميركية العام الماضي.

وقالت عمر وهي لاجئة مع عائلتها الصومالية إلى الولايات المتحدة حينما كانت طفلة، في مقابلة مع موقع بولتيكو الإخباري نُشر الجمعة، “أيضا الكثير من الأشخاص الذين قادوا البلاد قبله، كانت لهم سياسات سيئة للغاية مثله، ومع هذا كان يتم تلميعهم”.

وأضافت في إشارة إلى أوباما “لا نريد أن يفلت القاتل (من العقوبة) لأنه يتستر وراء ابتسامة ووجه جميل”. ودعت إلى “ضرورة عدم استمرار هذا الأمر، فلا يجب أن يفلت شخص (رئيس) من العقوبة، لأنه يتم تلميعه”.

ولاحظت أن أوباما “مارس سياسات ترمب نفسها المتعلقة بفصل المهاجريين غير الشرعيين عن أطفالهم على الحدود،ت وعطل دور الولايات المتحدة في كثير من مناطق العالم”.

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وانتقد أوباما على نطاق كبير، لتوسعه في استخدام طائرات مسلحة بدون طيار، وأجاز 542 ضربة على الأقل خلال فترة رئاسته التي تسببت في مقتل 3797 شخصًا، من بينهم 324 مدنيًا، وفقًا لبيانات مجلس العلاقات الخارجية في مجلس النواب.

وكان برنامج درونز لترمب أكثر نشاطًا من أوباما في أول عامين له كقائد أعلى للقوات المسلحة. وفقا لبيانات الحكومة الأمريكية التي صدرت في نوفمبر الماضي، أجاز الأول 238 ضربات طائرة بدون طيار في باكستان والصومال واليمن، مقارنة بـ 186 أذن بها سلفه خلال أول عامين له في منصبه.

وأثناء إدارات بوش وأوباما، كان المهاجرون الذين تم القبض عليهم وهم يعبرون الحدود مع الأطفال يعاملون إلى حد كبير كحالات مدنية وليست جنائية، لكن في عهد الأخير تم البدء في فصل الوالدين عن أطفالهم إذا تم اعتقالهم بتهم أخرى أو إن صدرت ضدهم مذكرة توقيف، ما أدى إلى إيداع بعض الأطفال في مراكز الاحتجاز. لكن عدد هذه الحالات كان صغيرا مقارنة بالعدد خلال عهد ترمب.

وكانت عمر تعرضت لانتقادات واسعة، وطالبها جمهوريون بالاستقالة بينهم ترمب، بسبب تعليقات صدرت عنها الشهر الماضي فسرت بأنها معادية للسامية.

والخميس الماضي، وافق مجلس النواب على قرار يدين الكراهية في رد على تصريحاتها.