شكرا لقرائتكم خبر عن تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل بذكرى يوم الشهيد: استشهدوا لـ "تحيا مصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه تسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، التحية للقوات المسلحة المصرية والشرطة بمناسبة ذكرى يوم الشهيد، مرسلا تحية واعتزاز لأرواح الشهداء من قواتنا المسلحة الباسلة والشرطة الوطنية الذين قدموا أرواحهم فداء لمصر وشعبها.

وأكد "مطر" فى بيان اليوم السبت أن شهداء مصر استشهدوا فى سبيل الوطن وأن تحيا مصر آمنة مطمئنة مستقرة، مضيفًا :الشهداء يمثلون الدرع الحامي الذي لم يبخل بروحه ودمه للدفاع عن الوطن واستقرار المواطنين، وواجهوا أعداء الوطن فى الداخل والخارج".

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ودعا "مطر" كل أب مصر وأم مصرية بأن يحكوا لأبنائهم حكايات شهداء الوطن وكيف ضحوا هؤلاء الشهداء بأرواحهم وبالغالى والنفيس، ليستلهم الأبناء من هذه الحكايات الوطنية الحقيقية، مؤكدا أن حكايات شهداء مصر ستظل فى عقولنا وقلوبنا حتى قيام الساعة".