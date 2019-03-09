شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. قيادات الوفد برئاسة ابو شقة يزورون ضريح سعد زغلول فى ذكرى مئوية 1919 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد من قيادات وأعضاء حزب الوفد، على الذهاب لضريح سَعْد زغلول والتقاط صورا تذكارية به خلال الاحتفال بمئوية ثورة 1919الْيَوْمَ.

وجاء على رأس الحضور كل من بهاء أبوشقة، رئيس الحزب، فؤاد بدراوى، سكرتير عاما لحزب، وسليمان وهدان، وعبد العزيز النحاس، وياسر الهضيبى، وطارق تهامى، وسفير نور، أعضاء الهيئة العليا.

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وردد ابناء الوفد هتافات مؤيدة لحزب الوفد ، وإحياء ذكري مئوية ثورة 1919، بالإضافة لذلك رفعوا أعلام حزب الوفد والأعلام المصرية.

وتمر اليوم الذكرى المائة لثورة 1919 التى قام بها الزعيم الراحل سعد زغلول ومئوية حزب الوفد ويحتفل الحزب بمقر منزل سعد زغلول بوسط القاهرة.