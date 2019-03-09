أنباء عن استعداد كوريا الشمالية لإطلاق صاروخ

أوردت الإذاعة الأميركية العامة، اليوم الجمعة، أن كوريا الشمالية قد تكون تستعد لإطلاق صاروخ.

وحصلت الإذاعة الأميركية العامة على صور من شركة "ديجيتال جلوب" تظهر مجمع "سانومدونج"، قبل القمة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في هانوي، أواخر فبراير.

وتظهر الصور الملتقطة في 22 فبراير، وجود سيارات وشاحنات وعربات ورافعات في الموقع.

وفي تصريح للإذاعة، أكد جيفري لويس، الخبير في معهد "ميدلبوري" للدراسات الدولية في مونتيري، "إذا جمعتم كل هذه العناصر، فإن ذلك يشبه إلى حد بعيد ما يفعله الكوريون الشماليون عندما يقومون بصنع صاروخ".

وفي يوليو 2018، أكدت صحف أميركية أن وكالات الاستخبارات المركزية الأميركية رصدت، عبر صور للأقمار للصناعية، بناء "صاروخ واحد أو إثنين جديدين على الأرجح" في الموقع المذكور.

وذكر خبراء أميركيون، بالاستناد إلى صور جديدة للأقمار الصناعية، أول أمس الخميس، أن موقع سوهايي (او تونغشانغ-ري)، الذي يضم قاعدة إطلاق ومحطة اختبار محركات صاروخية، أعيد بناؤه سريعاً، و"عاد لإلى وضعه العملاني".

وكان تدمير هذا الموقع من الوعود النادرة الملموسة التي قطعها الزعيم الكوري الشمالي للولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة.

وفي ضوء كل هذه المعلومات، حذر ترامب الأربعاء من أنه سيشعر "بخيبة أمل شديدة، شديدة جداً" في حال تأكدت تلك الأنباء.

لكن ترامب عاد وصرح الخميس "سنرى"، "سنجيبكم في غضون عام تقريباً"، في ما بدا إشارة تهدئة.