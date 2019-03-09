حرائق الغابات تدمر أكثر من 30 منزلاً في أستراليا

قالت سلطات الطوارئ إن حرائق الغابات المحتدمة في ولاية فيكتوريا الأسترالية منذ أسبوع دمرت أكثر من 30 منزلاً وأحرقت نحو 70 مبنى آخر في الوقت الذي ما زالت فيه معظم الحرائق مستعرة. ولم يتم الإبلاغ عن سقوط قتلى أو جرحى بسبب هذه الحرائق.

وجعلت موجة حارة قياسية مطلع مارس الأكثر حرارة في الثلث الجنوبي من البلاد.

وقال متحدث باسم إدارة الطوارئ في ولاية فيكتوريا إن حرائق الغابات أحرقت أكثر من 100 ألف هكتار من الأراضي عبر الولاية منذ بداية مارس.

ومن المتوقع أن يساعد تراجع درجات الحرارة العالية في مطلع الأسبوع رجال الإطفاء الذين ما زالوا يكافحون نحو 17 حريقاً في كل أنحاء الولاية. وأدت أسوأ حرائق غابات في 2009 إلى تدمير آلاف المنازل في ولاية فيكتوريا وسقوط 173 قتيلاً و414 مصاباً في يوم وصفته وسائل الإعلام بأنه" السبت الأسود".