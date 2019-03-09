قال متحدث باسم قوات سوريا الديموقراطية إن قواته ستستأنف الهجوم على الباغوز، آخر جيب لتنظيم داعش في شرق سوريا، إذا لم يخرج المزيد من المدنيين أو المقاتلين بحلول ظهر السبت.

وأبطأت قوات سوريا الديموقراطية من هجومها على الجيب في الباغوز قرب الحدود العراقية للسماح لعدة آلاف للخروج على مدى الأسابيع القليلة الماضية.

وبدأت قوات سوريا الديموقراطية قبل شهر ما وصفته "بالمعركة النهائية" لاستعادة الباغوز فيما وصف من يغادرونها ظروفاً مروعة حافلة بالمخاطر والمحن.

وقال مصطفى بالي مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديموقراطية إن الجيب لم يشهد أي عمليات خروج يوم الجمعة.

وأضاف أنهم ينتظرون حتى صباح اليوم لإتاحة الفرصة لأي مدنيين ما زالوا باقين للخروج وإذا لم يخرج أحد فسوف تستأنف القوات الهجوم.

وخرج اكثر من 50 ألف شخص من عناصر "داعش" وعائلاتهم ومدنيون من بلدة الباغوز بعد تأمين ممر أمن لهم وتوقف المعارك على المحور الشرقي من بلدة الباغوز.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قوات سوريا الديموقراطية تستعد لمعركة القضاء على تنظيم داعش في الباغوز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.