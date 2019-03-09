كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اعتقال 24 من المرتبطين بداعش في الموصل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مصدر عراقي في قيادة عمليات نينوى اليوم السبت، اعتقال 24 متورطا مع تنظيم داعش في عملية أمنية بالساحل الأيمن من الموصل400 كيلومتر شمال بغداد.

وقال المقدم خالد الأعرجي إن"قيادة عمليات نينوى نفذت اليوم عملية أمنية في المنطقتين الصناعيتين القديمة والجديدة في الساحل الأيسر من الموصل على خلفية تفجير سيارة مفخخة أمس الجمعة، حيث انتهت العملية باعتقال 24 متورطاً مع تنظيم داعش والعثور على مواد تفجير وثلاث سيارات مفخخة جاهزة للتفجير".

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وأشار إلى اقتياد المعتقلين إلى مقر قيادة عمليات نينوى للتحقيق معهم وتقديمهم للقضاء العراقي.

كانت الشرطة العراقية أعلنت مساء أمس استهداف موكب مدير الأمن الوطني العقيد هشام الهاشمي بانفجار سيارة مفخخة في حي المثنى بالساحل الأيسر من الموصل ما أدى إلى مقتل مدنيين اثنين وإصابة ستة آخرين.

وتشهد مناطق عديدة من محافظة نينوى أعمال عنف ينفذها عناصر تنظيم داعش ضد القوات الأمنية والمدنيين على الرغم من إعلان الحكومة العراقية القضاء على تنظيم داعش عسكرياً قبل أكثر من عام.