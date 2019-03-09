كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اندلاع معارك عنيقة بين القوات اليمنية والميليشيا الانقلابية غربى البلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أفادت مصادر يمنية ، بأن معارك عنيفة اندلعت اليوم السبت، بين قوات الجيش ، وميليشيا الحوثى الانقلابية جنوب مدينة "الحديدة" غربى البلاد ، مما أدى إلى نشوب حريق التهم مصنعا لتغليف المواد الغذائية.
ونقلت قناة "العربية الحدث"الإخبارية ، عن المصادر قولها ، إن الميليشيا الانقلابية شنت هجوما على مواقع قوات الشرعية بالمدفعية الثقيلة والرشاشات المتوسطة باتجاه "شارع الخمسين " والمدخل الشرقى للمدينة ، مشيرا إلى أن دوى المعارك استمر لعدة ساعات فى مناطق التماس بين الجانبين.
ولفتت المصادر إلى سقوط أعداد من عناصر الميليشيا الحوثية الانقلابية بين قتيل وجريح خلف معسكر الدفاع الساحلى.