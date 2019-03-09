كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المهنيين في السودان يطالبون الجيش للانضمام إلى الثورة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعت جمعية المهنيين السودانيين الجيش السوداني للانضمام للثورة وتأخذ جانب المتظاهرين الذين يطالبون بالإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير.

ومنذ ديسمبر الماضي ، تواجه الحكومة السودانية احتجاجات غير مسبوقة تطالب باستقالة الرئيس عمر البشير. لكن هذا الأخير يرفض هذا المطلب قائلا إن المعارضة عليها الاستعداد للانتخابات العامة في أبريل 2020 .

وفي شريط فيديو بث على صفحة الفيسبوك على الفيس بوك يوم الجمعة ، قال متحدث باسم المنظمة المنتظرة أحمد المنتصر إن النظام يسعى إلى دفع المتظاهرين إلى اللجوء إلى العنف، تعليقاً على لقطات فيديو انتشرت على وسائل الإعلام الاجتماعية يوم الخميس ، حيث يتجول العشرات من قوات الأمن المسلحة والشرطة والميليشيات الحكومية على سيارات الدفع الرباعي حول ساحة مشهورة في حي بوري ويدعون المتظاهرين للقاءهم.

كما أشار أحمد إلى أنهم سلموا الفيديو إلى جماعات حقوق الإنسان الدولية قائلين: "أخبرناهم أن النظام يدفع [المحتجين] في الشوارع لتبني العنف".

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ونقل أربع رسائل من المعهد إلى المحتجين والجيش السوداني والمجتمع الدولي و "الكتلة الحرجة" بما في ذلك الشباب والإسلاميين.

وأضاف: "نطلب من المتظاهرين الالتزام بالمظاهرات السلمية لأن ذلك هو السبيل الوحيد لضمان نجاح الثورة وحماية الشعب السوداني".

وقال "دعونا نتكاتف لبناء وطن يستوعب جميع مواطنيه بغض النظر عن المهن والعرقيات والأديان والخلفيات الثقافية".