كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهند تطالب أمريكا بالتحقيق فى استخدام باكستان لمقاتلات "إف-16" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالبت الهند، اليوم السبت، الولايات المتحدة الأمريكية بالتحقيق فى استخدام باكستان لمقاتلات من طراز (إف-16) أمريكية الصنع أثناء قيامها بقصف نيودلهى الشهر الماضى، مما تسبب فى توتر العلاقات بين البلدين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية رافيش كومار - خلال مؤتمر صحفى - إن بلاده طالبت الولايات المتحدة الأمريكية بالتحقيق فيما إذا كان استخدام مقاتلات "إف-16" ضد الهند يتوافق مع شروط وأحكام البيع.

من جانبه، قال مسئول بوزارة الخارجية الأمريكية - فى تصريح لشبكة "سى إن إن" الأمريكية - إن الوزارة على علم بالتقارير التى أشارت إلى أن استخدام مقاتلات (إف-16) قد يكون انتهاكا لاتفاقية شروط الاستخدام، مشيرا إلى أنه يتم النظر فى هذا الأمر.

Advertisements

وكانت القوات الجوية الهندية قد أكدت - الثلاثاء الماضى - أن باكستان استخدمت مقاتلات (إف-16) أثناء القصف الذى تسبب في إسقاط مقاتلة هندية من طراز (ميج 21) ، وذلك فى انتهاك محتمل لشروط الاستخدام من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذى نفته إسلام أباد.

يشار إلى أن التوتر قد تصاعد بين الهند وباكستان عقب تفجير انتحارى فى 14 فبراير الماضى، شهده الشطر الهندى من إقليم كشمير المتنازع عليه، وأسفر عن مقتل 40 من قوات الأمن الهندية على أيدي جماعة متشددة.. وألقت نيودلهى باللوم على إسلام آباد والتى نفت أى دور لها فى الهجوم.