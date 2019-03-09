كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير: صور الأقمار الصناعية توضح نشاط في منشأة صواريخ لكوريا الشمالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت إذاعة الردايو الوطني العام، ومقرها الولايات المتحدة، واحدة من صور الأقمار الصناعية التجارية لمنشأة صواريخ كوريا الشمالية في سانومدونج، تشير إلى أن بيونج يانج ربما تستعد لإطلاق صاروخ باليستي أو صاروخ فضائي في المستقب القريب.

وجاءت الصورة الجديدة، التي ظهرت يوم الجمعة، بعد أيام قليلة من تقارير عدة مراكز أبحاث أمريكية ووكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وأظهرت الصور، التي التقطتها الأقمار الصناعية، أن الأعمال جارية لاستعادة محطة سوهاى لإطلاق الأقمار الصناعية في تونغتشانغ-ري، التي تعهدت بيونج يانج بتفكيكها، بعد قمة العام الماضي مع الولايات المتحدة في سنغافورة.

وقال الراديو، إن الصور الجديدة، التي التقطتها شركة DigitalGlobe للأقمار الصناعية، في 22 فبراير، أظهرت شاحنات نقل ورافعات وعربات على سكك حديدية بالقرب من موقع "سانومدونج".

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ويقول جيفري لويس، مدير مشروع منع انتشار الأسلحة النووية في شرق آسيا بمعهد ميدلبوري للدراسات الدولية في مونتيري، نقلاً عن وسائل الإعلام: "هذا في الواقع ما يبدو عندما يكون الكوريون الشماليون في طور بناء صاروخ".

غير أن الخبير، شدد على أنه من المستحيل استنتاج ما إذا كانت بيونج يانج تستعد لإطلاق صاروخ عسكري أو صاروخ يمكنه حمل قمر صناعي مدني.

وفي الوقت نفسه، أشارت المحطة الإذاعية، - في إشارة إلى صور يوم الجمعة للموقع الذي تم التقاطه من قبل شركة أخرى -، إلى أنه لم يتم مشاهدة أي أنشطة مركبة في الموقع، بينما اختفت إحدى الرافعات.