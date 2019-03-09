كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "آسيا شلبي": ترقب جزائري لخطاب جديد للسلطة قبل الإعلان عن عصيان مدني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علقت الكاتبة الصحفية الجزائرية، آسيا شلبي، على المظاهرات الحاشدة احتجاجًا على ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، قائلةً: «كانت ثالث جمعة، وكانت جمعة خاصة مليونية، خاصة أنها تزامنت مع عيد المرأة، فكان هناك تواجد كبير للغاية للمرأة الجزائرية».

وقالت آسيا، خلال لقائها على قناة الغد الإخبارية، مع الإعلامي وائل العنسي، أنهُ للآسف مثل الجمعة الماضية، خروج مُنحرفين ومخربين بعد الساعة الخامسة والنصف مساءًا، وتحديدًا بعدما غادر المتظاهرون سلميًا.

وأشارت آسيا، إلى أنَّ الأعمال التخريبية طالت المتحف الوطني وتم سرقة بعض المقتنيات من داخل المتحف، وإضرام النيران لولا تدخل قوات الحماية المدينة ورُبما لكان المتحف كله تدمر بشكل كامل، وهذا السيناريو كان متوقعًا لأنه ليس المرة الأولى التي تحدث فيها أعمال تخريبية وشغب.

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ولفتت آسيا، إلى أنَّ هناك ترقبًا جزائريًا لخطاب جديد للسلطة قبل الإعلان عن عصيان مدني.

وأفاد مراسل قناة الغد الإخبارية، بأن نشطاء أطلقوا دعوات لعصيان مدني وإضراب عام بدءًا من غد ولخمسة أيام رفضا لترشح الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة للرئاسة.

وكان التلفزيون الجزائري، أعلن أن الأمن احتجز 195 شخصًا خلال احتجاجات أمس، إضافة إلى إصابة 112 في صفوف الأمن.