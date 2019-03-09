كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حقوقي: المناوشات بين المتظاهرين والشرطة بالجزائر لا تنفي سلمية الاحتجاجات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق المحامي والحقوقي، مصطفى بوشادي، على وجود أكثر من 100 مصاب ونحو 200 معتقل في احتجاجات الجزائر، قائلاً: «هذه الأحداث لم تكن خلال المظاهرات السلمية، التي خرج فيها الشعب الجزائري، وإنما كانت بعد المظاهرات، ولا يُمكن أن أتهم أي طرف ولكن يُمكن بفعل بلطجية».

وأضاف بوشادي، خلال لقائه على قناة الغد الإخبارية، مع الإعلامي وائل العنسي، أنَّ هذه الأعمال التخريبية ليست من المتظاهرين، متساءلاً: «هل هم بلطجية قام بتوظيفهم النظام لإعطاء طبيعة أخرى للتظاهرات السلمية ورُبما للتحجج بأي تدخل في هذه المظاهرات السلمية، وأن العالم كله يشهد أن المظاهرات السلمية».

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وأعلن التلفزيون الجزائري، أن الأمن احتجز 195شخصًا خلال احتجاجات أمس الرافضة لترشح الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة للرئاسة.

وأضاف أن 112 أصيبوا في صفوف الأمن في اشتباكات الأمس، في عدد من المدن الجزائرية.