الأمن يطلق الرصاص في قلعة السراغنة..توقيف 5 أشخاص بينهم فتاة وحجز أسلحة وإصابة في الساق

اضطرت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بقلعة السراغنة، ليلة أمس الجمعة، لاستعمال أسلحتهم الوظيفية خلال تدخل أمني لتوقيف شخص يبلغ من العمر 23 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة في الجرائم العنيفة، وذلك بعدما عرض سلامتهم لتهديد جدي ووشيك باستعمال السلاح الأبيض.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن عناصر الشرطة كانت قد تدخلت لتوقيف المشتبه فيه، الذي يشكل موضوع مذكرتي بحث على الصعيد الوطني من أجل حيازة سلاح ناري والضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض، غير أنه واجههم بمقاومة عنيفة، اضطر معه مفتش شرطة ممتاز لاستعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصة تحذيرية، أتبعها مفتش شرطة من أفراد نفس الدورية برصاصة تحذيرية أخرى، ثم رصاصة ثالثة أصابت المشتبه فيه على مستوى الساق بعدما حاول مواصلة مقاومته العنيفة.

وأضاف البلاغ أن الاستخدام الاضطراري للسلاح الوظيفي مكن من توقيف المشتبه فيه رفقة خمسة من شركائه، من بينهم فتاة، فضلا عن حجز مجموعة من الأسلحة البيضاء التي كانت بحوزتهم. وقد تم، حسب المصدر ذاته، الاحتفاظ بالمشتبه فيه المصاب رهن المراقبة الطبية بالمستشفى من أجل تلقي العلاجات الضرورية، فيما تم وضع باقي الموقوفين رهن الحراسة النظرية، في انتظار إخضاعهم جميعا لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.