تعرّف إلى أثرى 6 نساء في العالم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تشكّل النساء حوالي نصف عدد سكّان الكرة الأرضيّة، إلا أن هذه النسبة لا تعكس النسبة الحقيقيّة لهنّ في سوق العمل، أو في عدد أصحاب الثروات، وجاءت قائمة "فوربس" لأثرى أثرياء العالم لتثبت هذا الطرح.

فمن بين 2153 مليارديرًا في العالم، حوت القائمة 243 امرأة فقط، معظمهنّ ورثن ثروتهنّ عن آبائهنّ، إلا أن اللافت في هذه القائمة أن عدد النساء العصاميّات ازداد عن السنوات السابقة.

وفي ما يلي أثرى 6 نساء في العالم:

1. فرانسوا بيتنكورت مايرس – 49.3 مليار دولار

وتعتبر فرنسيس أثرى امرأة في العالم، وتحل في المكان الخامس عشر على مستوى القائمة، وهي حفيدة مؤسس شركة "لوريال" لمستحضرات التجميل، وورثت عنه الإمبراطوريّة ماليّة بعد موت والدتها في العام 2017.

2. أليس فولتون – 44 مليار دولار

وأليس هي ابنة مؤسس شركة "فولمارت سام فولتون"، ولا تملك منصبًا رسميًا في الشركة، وتقضى أوقاتها في التطوّع الخيري والاستثمار الفنّي، إذ أنها مؤسسة ومديرة متحف "كريستال بريدجس" ذائع الصيت، الذي أنشئ في العام 2011.

3. جاكلين مارس – 23.9 مليار دولار

وهي حفيدة فرانك مارس، مؤسس أكبر شركة لصنع الحلويات في العالم، "مارس". وعملت مارس في الشركة لأكثر من 20عامًا، وكان عضوًا في مجلس إدارتها حتى العام 2016، علمًا بأنّ ابنها ستيفان هو مدير عام الشركة.

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وتشتهر جاكلين على نطاق واسع بعملها الخيريّ، إذ ترأس المؤسسة الخيريّة للشركة.

4. يانغ هوايان – 22.1 مليار دولار

وهي ابنة عملاق العقارات يانغ غواوتشيانغ، الذي أسس شركة "كانتيري غاردين هولدينغس" عام 2007، حينما كان عمرها 25 عامًا، وتنازل لها والدها عن 70% من حصّته في الشركة.

واليوم، ببلوغها السابعة والثلاثين، هي أثرى امرأة في الصّين.

5. سوزان كلاتن – 21 مليار دولار

وهي أثرى امرأة في ألمانيا، وتستحوذ على قرابة عشرين بالمئة من أسهم شركة BMW وغيرها من شركات تصنيع السيارات الضخمة.

وكان لسوزان منصب كبير جدًا في شركة "أتلانتا" التي أسسها جدّها.

6. لوران جوبس – 18.6 مليار دولار

وهي أرملة العبقري الراحل ستيف جوبز، مؤسس شركة "آبل"، وورثت عنه مبلغ 20 مليار دولار.

وتستثمر لوران وقتها في العمل الخيري ضمن منظمة "إيمرسون كولكتيف" للتغيير الاجتماعي.