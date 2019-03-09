مدرب تشيلسي: سنقاتل لضمان الوجود بالمربع الذهبي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نقلت تقارير صحفية عن مدرب تشيلسي الإنجليزي، ماوريسيو ساري، قوله إن "فريقه سيقاتل حتى الدقيقة الأخيرة من كل مباراة، من أجل ضمان الوجود في المربع الذهبي للدوري الإنجليزي".

ويحتل تشيلسي المركز السادس برصيد 56 نقطة، وبفارق نقطتين عن مانشستر يونايتد رابع الترتيب، ونقطة واحدة عن آرسنال، حيث سيلتقي الفريقان معا يوم الأحد، ولعب تشيلسي مباراة أقل من منافسيه.

وقال ساري للصحفيين قبل مواجهة وولفرهامبتون، يوم الأحد "سنقاتل على الوجود في المربع الذهبي حتى آخر دقيقة من كل مباراة".

وأضاف "نملك فرصتين كبيرتين، هذه المباراة أمام وولفرهامبتون وعندما نخوض المباراة المؤجلة أمام برايتون".

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وفاز تشيلسي على توتنهام وفولهام في الدوري، إضافة إلى دينامو كييف في الدوري الأوروبي، وذلك منذ خسارته أمام مانشستر سيتي بركلات الترجيح في نهائي كأس الرابطة.

وقال ساري "في خمس مباريات دخل هدف واحد في شباكنا، الآن يتطور مستوانا من ناحية الثبات ونتحسن في الجانب الدفاعي لكن يجب التحلي بالحذر".

وأضاف المدرب الإيطالي "في الماضي حققنا نتائج رائعة لفترات طويلة ثم تعرضنا لكارثة في أسبوعين".