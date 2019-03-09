انت الان تتابع تفاصيل خبر غارات إسرائيلية على قطاع غزة دون خسائر بشرية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 9 مارس 2019 03:46 مساءً - شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، اليوم السبت، خلفت أضراراً كبيرة في المواقع المستهدفة، دون إعلان وقوع إصابات.

وأسفر القصف عن أضرار بالغة في ميناء مدينة خان يونس، جنوبي القطاع، بعد استهدافه بصاروخين.

كما لحق دمار جزئي بموقع البحرية التابع لوزارة الداخلية، شمالي غزة، إثر استهدافه بثلاثة صواريخ.

واستهدف القصف الإسرائيلي كذلك أرضاً زراعية شرقي قرية "جحر الديك"، جنوبي غزة، ما تسبب بإتلاف مساحة واسعة منها، وتدمير معدات زراعية. في حين لم يسجل وقوع أي إصابات.

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من جهته، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، أن الغارات جاءت رداً على إطلاق صاروخ من القطاع، وبالونات متفجرة.

وأمس الجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، رصد إطلاق قذيفة واحدة من غزة، قال إنها سقطت في "المجلس الإقليمي أشكول"، جنوبي البلاد، دون ذكر وقوع خسائر بشرية أو مادية.

ولم تعلن أي جهة أو فصيل فلسطيني مسؤوليته عن القذائف الصاروخية أو البالونات المتفجرة.

وفي يوم "المرأة الفلسطينية" أمس الجمعة، استشهد شخص وأصيب 47 آخرون بالرصاص الحي والاختناق بالغاز المسيل للدموع، من جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على متظاهرين ضمن مسيرات العودة شرقي قطاع غزة.

وتقترب المسيرات من إكمال عامها الأول منذ انطلاقها في 30 مارس الماضي، وأسفرت اعتداءات قوات الاحتلال على المتظاهرين السلميين عن استشهاد 256 مواطناً، بينهم نساء وأطفال، وإصابة نحو 29 ألفاً آخرين بجراح متفاوتة الخطورة.

