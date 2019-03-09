الجيش الهندي يسقط طائرة مسيرة باكستانية



اسقط الجيش الهندي اليوم السبت طائرة تجسس من دون طيار تابعة لباكستان فوق ولاية راجستان قرب الحدود بين الدولتين. الخليج 365/ بغداداسقط الجيش الهندي اليوم السبت طائرة تجسس من دون طيار تابعة لباكستان فوق ولاية راجستان قرب الحدود بين الدولتين. ونقلت وكالة ANI عن مصادر في الجيش قولها إن القوات الهندية أسقطت الطائرة المسيرة لدى محاولتها دخول المجال الجوي للبلاد. وهذه هي الطائرة المسيرة الباكستانية الثالثة التي تسقطها القوات الهندية بعد شن نيودلهي غارات جوية على معسكر لتنظيم "جيش محمد" داخل الأراضي الباكستانية في 26 فبراير الماضي.







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