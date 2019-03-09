بالصور.. "السترات الصفراء" تجدد دماء الحركة بالاعتصام في باريس

يسعى محتجو "السترات الصفراء" في السبت السابع عشر للحركة إلى إعطاء زخم جديد لفعالياتهم المناهض للسياسة المالية والاجتماعية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبر تظاهرات في أنحاء فرنسا واعتصام قرب برج إيفل وتعبئة للنساء.





والحدث الأبرز هذا الأسبوع سيكون اعتصاما قرب برج إيفل، في موازاة مظاهرات في مدن أخرى وسط مخاوف من تجدد أعمال عنف تخللت المظاهرات السابقة.



وحاول نحو 30 متظاهرا مساء الجمعة نصب خيم قرب برج إيفل لكن قوات الأمن منعتهم، فيما أكد منظمو التحرك عبر صفحتهم على فيسبوك "أننا سنبقى في المكان طوال نهاية الأسبوع وما بعد ذلك إذا استدعى الأمر".

وكان قادة "السترات الصفراء" دعوا إلى هذا الاعتصام، وقال مكسيم نيكول أحد قادة الحركة، الخميس، في شريط مصور "أيام الثامن والتاسع والعاشر من مارس اعتصام كبير وتعبئة كبيرة.. سنبيت في المكان".

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ويتزامن السبت السابع عشر للحركة الاحتجاجية مع اليوم العالمي للمرأة، ودعت النساء التابعات لحركة "السترات الصفراء" إلى مظاهرة في باريس وتحديدا من جادة الشانزيليزيه.



وكان عدد المحتجين 282 ألفا حين أطلقوا تحركهم للمرة الأولى في 17 نوفمبر/تشرين الثاني، وشكل هذا الاستياء الشعبي أسوأ أزمة يواجهها ماكرون منذ انتخابه عام 2017.

ولكن على مدى أربعة أشهر أخذ عدد المتظاهرين يتراجع حتى أنه كان أقل من 40 ألفا 2 من مارس/آذار بينهم أربعة آلاف في باريس، غير أن المتظاهرين يشككون في هذه الأرقام ويؤكدون أن التعبئة مستمرة قبل أسبوع من انتهاء "النقاش الوطني الكبير" الذي دعت إليه السلطات الفرنسية للاستماع إلى المطالب وتقديم حلول سياسية.



