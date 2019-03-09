الجزائر تمدد عطلة الجامعات تزامنا مع مظاهرات مناهضة لترشح بوتفليقة

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجزائرية تمديد عطلة الربيع الجامعية إلى 25 يوماً عوضاً عن 15 كما هو مبرمج مسبقا، في خطوة تأتي تزامنا مع مظاهرات طلابية متصاعدة ضد ترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لولاية خامسة.

وأصدرت الوزارة الجزائرية، السبت، بياناً موقعاً من قبل الوزير الطاهر حجار، حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، أكدت فيه أنه بمقتضى 5 مراسم رئاسية وتنفيذية، فقد تقرر "تحديد العطلة الجامعية الفصلية بالنسبة لفصل الربيع ابتداءً من يوم الأحد 10 مارس 2019 مساءً إلى يوم 4 أبريل مساءً".

وأشارت إلى أن هذه الإجراءات لا تطبق على الموظفين والإداريين والتقنيين وأعوان المصالح.

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ورغم أن بيان وزارة التعليم العالي الجزائرية لم يقدم أسباباً عن تمديد العطلة الجامعية، فإن ذلك تزامن مع خروج مئات من طلبة الجامعات في الأسبوعين الأخيرين في مظاهرات مناهضة لترشح بوتفليقة لولاية خامسة.







