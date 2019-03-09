مسئول صيني: متفائل بالمحادثات التجارية مع أمريكا

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قال نائب وزير التجارة الصيني، وانج شو ون، اليوم السبت، إنه يرى "أملا" يلوح في أفق المشاورات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة. وأضاف "ون"، وهو أيضا نائب الممثل التجاري الدولي للصين -في مؤتمر صحفي على هامش الدورة التشريعية السنوية في العاصمة (بكين) اليوم- "يبذل فريقا البلدين قصارى جهدهما لتنفيذ التوافق الذي توصل إليه زعيما البلدين". وتابع أن الفريقين أجريا ثلاث جولات من المشاورات على مدار أكثر من ثلاثة أشهر، مؤكدا أن التوصل إلى اتفاق متبادل النفع ومربح للجانبين يصب في صالح البلدين ويتوافق مع تطلعات العالم.

الأسبوع الماضي، طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الصين إلغاء الرسوم الجمركية على المنتجات الزراعيّة المستوردة من الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن المحادثات التجارية بين البلدين تسير جيدًا. وكتب ترامب على تويتر "طلبتُ من الصين أن تُلغي فورًا كل ضرائبها المفروضة على منتجاتنا الزراعية بما في ذلك لحوم

الأسبوع الماضي، طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الصين إلغاء الرسوم الجمركية على المنتجات الزراعيّة المستوردة من الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن المحادثات التجارية بين البلدين تسير جيدًا. وكتب ترامب على تويتر "طلبتُ من الصين أن تُلغي فورًا كل ضرائبها المفروضة على منتجاتنا الزراعية بما في ذلك لحوم البقر والخنزير، إلخ". Advertisements وبرر طلبه هذا، بالتقدم الجيد للمفاوضات الجارية حاليًا بين البلدين، وكذلك بقراره القاضي بأن يُمدد، إلى موعدٍ غير مسمى، المهلة التي منحها للصين قبل فرض زيادة الرسوم الجمركية التي كانت مقررة في الأول من مارس.

يشار إلى أن إجمالي الصادرات الصينية السنوية إلى الولايات المتحدة تزيد على 500 مليار دولار، مقابل واردات أمريكية إلى الصين تقدر بنحو 134 مليار دولار. اقرأ أيضا: ترامب يؤجل تطبيق تعريفات جمركية على سلع صينية

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