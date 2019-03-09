السعودية تختتم تدريبات تمرين "درع الجزيرة المشترك 10"

اختتمت المملكة العربية السعودية تدريبات تمرين "درع الجزيرة المشترك 10" اليوم السبت، بمشاركة قوات دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال قائد قوة الواجب المشترك اللواء الركن عبدالله بن سعيد القحطاني، في كلمة اليوم، إن هذا التمرين، الذي جرى خلال الأسبوعين الماضيين، تم خلاله "تنفيذ وتبادل الخبرات لرفع مستوى الاستعداد والجاهزية العسكرية، ورفع قدرات وكفاءة القوات المشاركة ضد أي تهديد معادٍ يهدد أمن وسلامة أوطان المجلس ومصالحها الحيوية والاقتصادية.

وأشار إلى أن هذا التمرين أقيم في بيئة عملياتية مناسبة لكل العمليات والفرضيات ومستجيبة لكل الفرضيات.

Advertisements

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، إنه تم عرض مرئي لفعاليات التمرين المنفذة التي تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك، وتبادل الخبرات بين القوات السعودية وقوات دول مجلس التعاون الخليجي، لرفع المستوى التدريبي لجميع القوات المسلحة المشتركة.

وشاهد قادة الأركان المشاركون من دول مجلس التعاون الخليجي عرضاً حياً عن المرحلة الرابعة والأخيرة بالذخيرة الحية والدفاع الساحلي، وتطهير القرى وتأمينها والقفز الحر وتنفيذ عمليات الحرب النظامية والإبرار البحري والهجوم بالنيران، بعدد من الآليات الجوية والبرية والبحرية لمواجهة عدو حقيقي.

من جهته، أوضح المتحدث الرسمي لتمرين درع الجزيرة المشترك العميد الركن عبدالله حسين السبيعي، أن التمرين يُعد من التمارين المتطورة الضخمة، وجزءاً من رؤية إستراتيجية شاملة لوزارة الدفاع في السعودية.