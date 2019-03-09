الجيش السوري يحبط هجوما لمسلحين بريف حماة الشمالي

تصدت وحدات من الجيش السوري، السبت، لهجوم مجموعة مسلحة على إحدى النقاط العسكرية شمال غرب مدينة السقيلبية في ريف حماة الشمالي.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن وحدة من الجيش خاضت اشتباكات عنيفة انتهت بإحباط الهجوم بعد مقتل وإصابة عدد من المسلحين، وإجبار من تبقى منهم على الفرار.

وأشارت الوكالة إلى أن المعلومات الأولية تشير إلى مقتل وإصابة عدد من قوات الجيش أثناء إحباطهم الهجوم.

يذكر أن وحدات الجيش السوري العاملة في حماة تصدت، أمس، لهجوم مماثل، وأوقعت بين صفوف الجماعات المسلحة قتلى ومصابين في كفرزيتا وعلى محور السرمانية ودوير الأكراد في سهل الغاب بريف حماة، وفي قرى الدير الشرقي وخان السبل ومعر شمارين وخان شيخون بالريف الجنوبي الشرقي لإدلب.

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و كشفت وسائل إعلام روسية مؤخرا عن مركز لتدريب الأطفال للانضمام إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، تحت مسمى "أشبال الخلافة" في مدينة حماة السورية.

وحذرت من أنه "تم اكتشاف قاعدة عسكرية تابعة للتنظيم الإرهابي لتأهيل جيل جديد متطرف وتدريبه على الأعمال الإرهابية".

وكان قيادي عسكريقد أعلن في وقت سابق، أن "داعش لم يُقضَ عليه تماماً"، موضحاً أنه "لا يزال لديه خلايا موجودة في جميع المناطق، وهناك مشكلات تحدث من حين لآخر في المناطق التي لا تزال بها هذه الخلايا".