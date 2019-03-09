شكرا لقرائتكم ممثل خامنئي في أصفهان: المرأة في الغرب لا تحترم! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - في الوقت الذي تعلو فيه صيحات العديد من النساء في إيران مطالبات بإلغاء "الحجاب الإلزامي" المفروض من قبل السلطات، دعا ممثل المرشد الإيراني بمدينة أصفهان، وسط البلاد، محمد تقي رهبر، خلال خطبة الجمعة وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة، إلى منح الفتيات المحجبات درجة إضافية في جامعة "الحرة" الإسلامية.

كما اعتبر أن المرأة في البلدان الغربية لا تحترم، بل تعامل كأنها مجرد لعبة لإثارة شهوة الرجل.

ونقلت وكالة الطلبة الإيرانية "إيسنا"، السبت، عن تقي رهبر، قوله "يجب على مسؤولي الجامعة بأصفهان منح 1500 طالبة محجبة درجة في مختلف الكليات".

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إلى ذلك، انتقد وضع المرأة في الغرب، معتبراً أن من يثني على الحقوق التي تتمتع بها المرأة في البلدان الغربية مخطئ جداً.

وأضاف: "المرأة في العالم الغربي لا تحترم،ة وهي لعبة لشهوة الذكر".

إلى ذلك، أردف: "لسوء الحظ منذ أن فتح الطريق المشين للغرب إلى بلدنا تدهور حال المرأة في إيران قبل الثورة، أما اليوم فلا يوجد سوى القليل من السلوكيات السيئة".