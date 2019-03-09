غرامة 50 ألف جنيه والحبس 5 سنوات.. مشروع قانون بالبرلمان لمواجهة إهمال الموظف العام

كتب- أحمد علي
تقدم النائب محمد المسعود، عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بمشروع قانون لتعديل قانون العقوبات، لمواجهة إهمال الموظف العام والإضرار بالمال العام وممتلكات الدولة.
وأكد المسعود، أن حماية الملكية العامة هو التزام على الدولة، فهي ملكا للشعب المصرى، وأي تقصير أو تهاون في ذلك يعرض صاحبه للعقوبات الرادعة.
وأضاف المسعود، أن الإهمال في أداء الوظيفة العمومية خرقا وخروجا واضحا عن مبادئ النزاهة والحياد وأخلاقيات العمل الإداري، التي يجب أن يتحلى بها أي موظف عمومي، لأنه ينبئ عن سوء نيته وقصده وانحرافه عن واجباته الوظيفية،...
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