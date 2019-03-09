وزير البيئة من زحلة: نحضر خطة كاملة لحل أزمة النفايات في لبنان

أكد وزير البيئة فادي جريصاتي على تحضير خطة كاملة لحل أزمة النفايات في لبنان وهي خطة شاملة ووطنية، معتبرا اننا اليوم "موجودين في دولة وعهد لديه كل الجدية وكل الارادة والتصميم لإعادة بناء البلد مما يحملنا مسؤولية كبيرة للعمل".
وفي تصريح له خلال جولته في زحلة كشف جريصاتي أننا "بصدد تحضير خطة وعدنا الشعب اللبناني بالاعلان عنها خلال الـ 100 يوم المقبلة وهي خطة علمية وهناك خطوات جريئة سوف نتخذها"، لافتا الى ان "مشكلة النفايات ليست شعبوية"، داعيا الى "ابعاد السياسة عنها والعمل بطريقة علمية في الغرف المغلقة لحلها وليتحمل الجميع مسؤولياته".
ورافق جريصاتي في جولته رئيس بلدية زحلة أسعد زغيب وأعضاء المجلس البلدي.
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