طارق المرعبي التقى وفد أساتذة الثانوي: نعول على الحكومة بتحقيق مطالبكم المحقة

توّجه عضو "كتلة المستقبل" النيابية النائب طارق المرعبي، بالتهنئة للمعلمين في عيدهم، مشدّدًا على أنّ "حقوقكم هي واجبات علينا، وانّ دعم رئيس الحكومة سعد الحريري لكم ولطلباتكم وجهود النائبة بهية الحريري أثمرت في هذا المجال"، معربًا عن أمله أن "تنالوا كلّ ما تتطلبّونه من أجل تعزيز دوركم ومن أجل مستقبلكم ومستقبل أبنائنا المتعلّق بكم، من خلال رسالتكم التعليمية".

وركّز خلال استقباله وفدًا من الأساتذة الثانويين الجدد، على "أنّنا نعوّل كثيرًا على هذه الحكومة في تحقيق المطالب المحقّة لكم، ولكلّ من يعتبر أنّ غبنًا لَحِق به. كما نتمنّى على رئيس الجمهورية إيلاء عكار ما تستحقّ في عهده".

من جهة ثانية، التقى المرعبي وفودًا وفاعليات عكارية، بحثت معه في أمور حياتية وخدماتية، ودعا إلى "إطلاق ورش الإنماء في عكار في المجالات كافّة"، وتحدّث عن حاجات المواطنين.

كما طالب المرعبي، شبابًا من حملة الإجازات، خلال لقائه بهم، "عدم اليأس لأنّنا مقبلون على مرحلة ستكون مثمرة، ولن يبقى الوضع كما هو عليه".