خليل: سنظل نعمل من أجل حفظ حقوق المعلمين

اشار وزير المالية علي حسن خليل في تصريح له عبر مواقع التواصل الإجتماعي الى "عملنا وسنظل نعمل من أجل حفظ حقوق المعلمين والأساتذة، فهم أصحاب مسؤولية النهوض بالمجتمع وبناء مستقبله وتطويره بالتربية الشاملة للعلوم كما للقيم. التعليم ضمانة للنمو البشري المستدام والمعلمون مقاومون حقيقيون، وجهادهم أكثر تأثيرا على المدى البعيد".

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