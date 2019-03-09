استنكرت الدائرة الإعلامية في "القوات اللبنانية" إصدار المحكمة العسكرية حكما غيابيا بالسجن 3 أشهر بحق الصحافي آدم شمس الدين بسبب منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرة ان "هذا الحكم يشكّل انتهاكًا لحريّة الصحافة والإعلام، خصوصًا لجهة المسار الذي يتّبعه القضاء في عدم الحكم بعقوبة الحبس على الإعلاميين والصحافيين بسبب منشوراتهم".
وشددت القوات على ضرورة حصر صلاحيات المحكمة العسكرية منعًا من صدور أحكام جائرة بحقّ من هم غير عسكريين، وتؤكد على ضرورة ان تكون محكمة المطبوعات المعنية بمتابعة قضايا من هذا النوع.
كانت هذه تفاصيل خبر القوات تستنكر إصدار المحكمة العسكرية حكما بسجن الصحافي شمس الدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.