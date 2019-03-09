القوات تستنكر إصدار المحكمة العسكرية حكما بسجن الصحافي شمس الدين

استنكرت الدائرة الإعلامية في "القوات اللبنانية" إصدار المحكمة العسكرية حكما غيابيا بالسجن 3 أشهر بحق الصحافي آدم شمس الدين بسبب منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرة ان "هذا الحكم يشكّل انتهاكًا لحريّة الصحافة والإعلام، خصوصًا لجهة المسار الذي يتّبعه القضاء في عدم الحكم بعقوبة الحبس على الإعلاميين والصحافيين بسبب منشوراتهم".

وشددت القوات على ضرورة حصر صلاحيات المحكمة العسكرية منعًا من صدور أحكام جائرة بحقّ من هم غير عسكريين، وتؤكد على ضرورة ان تكون محكمة المطبوعات المعنية بمتابعة قضايا من هذا النوع.