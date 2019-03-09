شقير بعد زيارته دبوسي: هناك إهتمامات إستثمارية دولية بطرابلس

أكد وزير الإتصالات محمد شقير في تصريح له بعد زيارته رئيس غرفة طرابلس والشمال توفيق دبوسي أن "طرابلس ومشاريعها لها الأولوية عند دولة رئيس الحكومة سعد الحريري، وهناك إهتمامات إستثمارية دولية من الجانبين الروسي والصيني بطرابلس والشمال"، ولفت الى "الأهمية الإستراتيجية الكبيرة التي يمتاز بها المشروع الإستثماري الضخم الذي تطلقه غرفة طرابلس والشمال".

ولفت الى اننا "ندخل مرحلة نشهد فيها إقرار أهم التشريعات والقوانين المساعدة على إطلاق اوسع ورشة إصلاحات إستجابة لمتطلبات نجاح مؤتمر سيدر لا سيما قانون التجارة الجديد وسلة الخدمات المتطورة التي تقدمها وزارة الإتصالات".

ولفت شقير الى "ان الخدمة السريعة لشبكة الإنترنت (الشبكة الضوئية) ستعمم على جميع المدن والبلدات والقرى اللبنانية خلال 18 ثمانية عشرة شهرا، كما سيتم خلال هذه الفترة تركيب اجهزة هوائية لتصبح خدمة الإنترنت والإتصالات بشكل أفضل وأسرع وبتصرف الجميع".