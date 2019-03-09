ضبط 3 شاحنات محملة بالخضار المهربة وتوقيف السائقين على جسر الأولي

ضبطت الجمارك اللبنانية عند جسر الاولي 3 شاحنات محملة ب 6 طن من الفواكه والخضار المهربة وتمت مصادرتها وتوقيف السائقين بناء على اشارة القضاء المختص.

وأمر المدير العام للجمارك بدري ضاهر بتوزيع المضبوطات على الجمعيات الخيرية كما هي الاجراءات المتبعة عند مصادرة اي مواد غذائية.