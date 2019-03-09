أكد عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبد الله في تصريح له عبر مواقع التواصل الإجتماعي أن "التقشف بالسفريات والمؤتمرات والوفود إلى الخارج، أصبح ضرورة ملحة، يعكس جدية الحكومة بتخفيض النفقات غير الضرورية، تمهيدا لتكريس نهج التقشف على الصعد كافة، لتخفيض تدريجي للعجز".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله: التقشف بالسفر ضروروي لتخفيض العجز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.