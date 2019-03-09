ترامب اتهم الحزب الديمقراطي بأنه أصبح معاديا لليهود ولإسرائيل

اتّهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الحزب الديمقراطي بأنّه "أصبح معاديًا لليهود ولإسرائيل"، وذلك بعد نقاشات ساخنة أثارتها تعليقات نائبة مسلمة حول دعم الولايات المتحدة الأميركية إلى إسرائيل.
وكان قد وافق مجلس النواب الّذي يهيمن عليه الديمقراطيون، في وقت سابق، على قرار يدين خطابات "الكراهية"، لكنّه لا يدين بشكل محدّد تصريحات النائبة إلهان عمر.
وكانت عمر، وهي النائبة الوحيدة المحجبة وإحدى أول نائبتين مسلمتين انتخبتا في المجلس، قد اعتبرت الأسبوع الماضي أنّ "بعض أفراد مجموعات الضغط والبرلمانيين يشجّعون على الولاء لدولة أجنبية".
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