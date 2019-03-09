وزارة التعليم الجزائرية أعلنت تقديم موعد عطلة الربيع لتبدأ يوم غد

أعلنت وزارة التعليم الجزائرية "تقديم موعد العطلة الربيعية بدءًا من يوم غد ولغاية الرابع من الشهر المقبل".

وكانت قد شهدت العاصمة الجزائرية تظاهرات حاشدة أمس، ليوم الجمعة الثالث على التوالي، رفضًا لترشّح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة، رغم تحذير الأخير الخميس من "فوضى وفتنة"، في مؤشّر إلى رفضه التراجع عن ترشّحه.

من جهتها، أفادت المديرية العامة للأمن الوطني الجزائري، "أنّها سجّلت في نهاية يوم أمس، عددًا معتبرًا من المنحرفين انضمّوا إلى المظاهرة في العاصمة الجزائرية الجزائر، من أجل القيام بأعمال تخريبيّة". وأوضحت أنّ "تدخّل قوّات الشرطة الجزائرية مكّن من توقيف 195 شخصًا محلّ تحقيقات معمّقة حاليًا"، لافتةً إلى "إصابة 112 عنصرًا في صفوف أفراد الشرطة".