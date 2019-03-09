روحاني يزور بغداد الإثنين تلبية لدعوة رسمية من نظيره العراقي

أعلن المساعد الإعلامي لمدير مكتب رئيس الجمهورية، برويز اسماعيلي، أنّ "الرئيس الإيراني حسن روحاني سيقوم يوم الإثنين بزيارة تستغرق 3 أيام، تلبية لدعوة رسمية من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء العراقيين".

وأوضح أنّ "روحاني سيجري محادثات ثنائية مع الرئيس العراقي ورئيس الوزراء بشأن العلاقات الثنائية والتعاون الاقليمي بين إيران والعراق"، لافتًا إلى أنّ "إضافة إلى ذلك، فإنّ وفدي البلدين، وخلال الاجتماعات المشتركة، وكذلك الاجتماعات الثنائية المنفصلة مع نظرائهم، سيبحثان آخر الاوضاع بشأن الاتفاقات والتعاون فضلًا عن الفرص الجديدة لتنمية العلاقات وترسيخها بين البلدين الصديقين الجارين".