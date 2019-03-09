محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – أية السيد:

تلقت إدارة شئون البيئة بمحافظة جنوب سيناء بلاغا من أهالي قرية الصيادين التابعة لمدينة الطور يفيد وجود تلوث بترولي قبالة الشاطئ.

وقال المهندس محمود عبد الحميد مدير إدارة شئون البيئة بمحافظة جنوب سيناء إن التلوث البترولي بطول 15 كيلو متر بداية من منطقة حرس الحدود وحتى قرية الصيادين، مؤكدا أن التلوث بسيط جدا عبارة عن بقع بترول خفيفة.

وأضاف مدير إدارة شئون البيئة، أنه جرى التنسيق مع جهاز شئون البيئة لدفع مندوبين من فرع الجهاز بالسويس لأخذ عينة من بصمة الزيت لمعرفة أسبابه وتحديد مصدره لمحاسبة المتسبب فيه.

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كانت هذه تفاصيل خبر "البيئة" تكشف حقيقة التلوث البترولي قبالة شواطئ مدينة الطور في جنوب سيناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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