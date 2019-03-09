صور| محافظ قنا ورئيس جامعة جنوب الوادي يفتتحان فعاليات "أسبوع البيئة"

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا - عبدالرحمن القرشي:

افتتح اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، والدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي فعاليات الأسبوع البيئي الحادي عشر الذي تنظمه جامعة جنوب الوادي خلال الفترة من 9 إلى 14 مارس 2019.

وأكد محافظ قنا أن حماية البيئة في مقدمة أولويات الدولة لمواجهة التلوث الذي يلتهم الثروات والموارد الطبيعية.

وأشاد رئيس الجامعة بالتعاون مع المحافظة في تقديم الخدمات المجتمعية وثمّن جهود وزارة البيئة في دعم أنشطة الأسبوع البيئي الذي يتضمن ندوات وقوافل ومعارض انتاجية وفنية وسوق خيري ورحلات وحملات للتبرع بالدم وتشجير وخدمة عامة.

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