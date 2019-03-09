نائب وزير الزراعة تطلق شارة بدء المرحلة الثانية من أعمال تطوير بحيرة قارون

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم – حسين فتحى:

أطلق اللواء عصام سعد محافظ الفيوم والدكتورة مني محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والإنتاج الداجني شارة البدء لأعمال المرحلة الثانية من الحزام الآمن لتطوير وتنمية بحيرة قارون بتكلفة 8 ملايين جنيه.

وقال محافظ الفيوم إن أعمال التطوير تشمل المرحلة الثانية للحزام الآمن وإنشاء منطقة خفض مناسيب وهدارات ومصاطب وفلاتر بطول 3 كيلو متر.

وأضاف محافظ الفيوم أن المحافظة لم تدخر جهدًا في تطوير وتنمية بحيرة قارون بجانب بحيرة وادي الريان لتوفير فرص عمل للعديد من المواطنين في مجال الصيد والسياحة.

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