"إسكان النواب" تناقش تعديلات "قانون نقابة المهندسين" غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسماعيلية - محمد عوض:

تناقش لجنة الإسكان في مجلس النواب، برئاسة المهندس علاء والي، صباح غد الأحد تعديل 17 مادة من قانون المهندسين الصادر عام 1974.

وكان النائب محمود عثمان عضو مجلس النواب عن مدينة الإسماعيلية، تقدم بطلب للبرلمان موقع من 60 نائبا لتعديل بعض مواد قانون نقابة المهندسين.

وقال "عثمان" إن التعديلات تتضمن زيادة موارد نقابة المهندسين وتأهيلهم بعد التخرج لسوق العمل في الداخل والخارج بالإضافة إلى التأمين الصحي للمهندسين وعائلاتهم.

وأضاف "عثمان" أن هيئة المكتب في نقابة المهندسين ونقيب المهندسين هاني ضاحي والوكلاء محمود حجازي وأحمد عثمان سيحضرون مناقشة طلب النائب خلال جلسة الغد.

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